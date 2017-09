De Boerendag in Woensdrecht trekt veel publiek met agrarische producten en tractordefilé

WOENSDRECHT - Het lijkt wel of het ieder jaar weer drukker wordt op De Boerendag in Woensdrecht. Het terrein waar het agrarische evenement zondag werd gehouden ging om 09.00 uur open en gelijk stond er al een lange rij voor de kassa. Jacques Tempelaars, een van de organisatoren, telde rond het middaguur al 3500 betalende bezoekers. Dat kunnen er misschien wel 5000 worden", schatte hij in.

De bezoekers konden op het terrein langs de Reimerswaalweg in Woensdrecht, kennis maken met een breed scala aan agrarische producten en activiteiten. Er stonden landbouwmachines opgesteld van 60 jaar oud maar ook de allernieuwste moderne grote landbouwmachines waren aanwezig. En dan waren er schapen, paarden en varkens.

Varken aan het spit

De kinderen konden biggetjes aaien, maar ook proeven hoe zo'n varkentje smaakt. Slager Ron Tak uit Ossendrecht was bezig met het grillen van een varkentje. En dat vonden de kinderen eigenlijk wel een beetje zielig. "Maar wel erg lekker", zegt Tak, die in korte tijd een roze varkentje in een goudbruin stuk vlees laat veranderen.

Tempelaars ziet met genoegen dat de bezoekers genieten van wat er geboden wordt op het drie hectare grote terrein. "Loon naar werken", zegt hij. "We zijn vanaf vrijdag met ruim honderd vrijwilligers in de weer om alles in goede banen te laten leiden." Vrijdag zagen ze het nog somber in. "In de stromende regen zijn we bezig geweest met het opbouwen van tenten en andere faciliteiten."

Tractordefilé

Zaterdagmiddag was er als voorproefje op de Boerendag een groot tractorendefilé. Dat defilé deed dit jaar voor de eerste keer heel de gemeente Woensdrecht aan. Om 13.00 uur zou het defilé vertrekken, maar toen kwam de regen met bakken uit de hemel gevallen. Het defilé met oude tractoren vertrok daarom een uur later en de route werd ingekort. "Dat was jammer want er hadden zich 60 tractoren aangemeld en door de regen waren er 15 minder," sombert Tempelaars.