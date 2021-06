De bioscoopzaal is zijn tweede thuis: ‘De hele filmbeleving is beter in het donker’

,,Ik wil later niet twee banen zoals papa”, zei de zoon van Wilfried van Dongen (59) als klein jongetje. De Oudenbosschenaar heeft het sinds 1989 druk met het organiseren van filmvoorstellingen. Eerst als vrijwilliger namens de Culturele Commissie bij Fidei et Arti. Vanaf 2005, op aandringen van het publiek, richtte hij de Filmtheater Fanfare op met Ad en Dian Uijtdewilligen.



In de uren na werktijd bij het KSE in Etten-Leur, doet hij er als vrijwilliger alles aan om de mooiste films te kunnen vertonen. ,,Hier komen bijvoorbeeld ook administratieve taken bij kijken. In totaal ben ik er ongeveer tien uur per week ermee bezig. Maar het sociale contact met de mensen vind ik zo leuk. Daarom houd ik het zo goed vol.”