De biet en aardappel als nieuwe melkkoe

STAMPERGAT - Nu het Europese suikerquotum is komen te vervallen, en bietenboeren kunnen telen zoveel ze willen, zet Cosun met een nieuw hoogwaardig innovatiecentrum een grote stap vooruit. In het onlangs opgeleverde complex bij Stampersgat werken ruim honderd personen, waaronder zeventig wetenschappers, aan de ontleding van suikerbiet, aardappel en cichoreiwortel.

Het Cosun Innovation Center ligt naast de suikerfabriek op het Dinteloordse ‘bedrijventerrein’ Nieuw-Prinsenland. Het gebouw is klimaatneutraal en voorzien van veel flexplekken. Deskundigen in het innovation center buigen zich over de vele commerciële mogelijkheden van de suikerbiet. Waar de aloude suikerbiet vroeger vrijwel uitsluitend voor het winnen van suiker werd gebruikt, wordt hij tegenwoordig commercieel volledig uitgemolken. Als ware hij een melkkoe. Niets wordt er van de biet weggegooid. Net als uit de aardappel en cichoreiwortel kunnen er allerlei nieuwe producten uit bieten worden ontwikkeld voor de non-food sector. Bepaalde vezels bijvoorbeeld zijn zeer geschikt voor het gebruik in wasmiddelen.

Bietenpulp

Manager Arno Pouls laat zien wat dat in de praktijk betekent. Uit een vitrinekast haalt hij wat monsters. “Kijk… Dit is pulp van de suikerbiet. Daaruit kunnen we arabinose isoleren. Die stof kan ervoor zorgen dat gewone suiker langzamer wordt opgenomen in het bloed. Daardoor krijg je een stabielere bloedsuikerspiegel”, zegt hij. “En met andere stoffen uit bietenpulp kunnen we zorgen voor verf die na het uitrollen niet gaat druppelen. Of we zorgen voor een stabiel en vloeibaar wasmiddel waarin de kleine geurbolletjes netjes verspreid blijven zitten en niet naar beneden zakken. Uit cichorei halen we de stof inuline. Dat kan als voedingsvezel voor levensmiddelen gebruikt worden. Je kunt het bijvoorbeeld toevoegen aan wit brood waardoor het de gezonde eigenschappen krijgt van bruin brood.”

Een belangrijk onderdeel van het innovation center is de pilot-hal, een minifabriek waar geproduceerd wordt tot 1 kilogram. In de hal staan kleinere versies van de fabrieksonderdelen die te vinden zijn in de verschillende Cosunfabrieken. Pouls: “Bepaalde producten produceren we hier in kleine hoeveelheden. We bekijken vervolgens wat de commerciële mogelijkheden zijn. Als er een middel definitief in productie komt, neemt een echte fabriek het over.”

Bioplastics

In het innovation center wordt onderzoek gedaan op molecuul-niveau. Zo worden er moleculen ontwikkeld cq omgebouwd die als bouwstenen voor bioplastics kunnen dienen. Met dergelijke ontwikkelingen hoopt Cosun (Suiker Unie, aardappelproducent Aviko, cichoreifabriek Sensus in Roosendaal en reststoffenverwerker Duynie ) op termijn nieuwe inkomsten te kunnen genereren. Iets wat op dit moment enigszins wordt tegengewerkt door de lage prijs van olie, het hoofdbestanddeel van het gangbare plastic. Directeur Albert Markusse van Cosun: “Dit soort onderzoek is voor de langere termijn. Nu werkt de olieprijs tegen, maar dat kan anders worden. Zeker gelet op het Parijs Akkoord dat voorziet in het terugbrengen van de CO2-uitstoot.”

Concurrentie

Het innovation center is er volgens Markusse niet enkel en alleen gekomen om Cosun te beschermen tegen de ‘onzekere’ suikermarkt. Cosun heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op het nieuwe tijdperk de vrije concurrentie op de wereldmarkt nu Europa de rem van de suikerproductie heeft gehaald. “De suikerconsumptie per hoofd van de bevolking is in Europa al dertig jaar stabiel, maar in andere landen stijgt deze. Al was het maar door de sterke bevolkingstoename in sommige landen. Wel schommelen de prijzen op de suikermarkt sterk. Het is nu eenmaal een natuurproduct. Nu staat de suikerprijs laag, maar dat kan volgend jaar totaal anders zijn.”

De oprichting van het Cosun Innovation Center heeft volgens Markusse een meer voor de hand liggende reden. “Cosun is een coöperatie, waarvan de suikerbietboeren de aandeelhouders zijn. Het is in hun belang dat we zoveel mogelijk waarde uit de suikerbiet halen. Daarvoor zijn we opgericht.”

Komende zaterdag houdt het Cosun Innovation Center een open dag. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.opendagcosuninnovation.nl.