De basiliek als decor van Star Wars muziek, van Dana en Trijntjes kerstliederen

OUDENBOSCH - Steeds vaker wordt de Oudenbossche basiliek van Agatha en Barbara in één adem genoemd met grote concertzalen als De Doelen in Rotterdam en het hoofdstedelijk Concertgebouw. ,,We zijn een geliefd podium geworden, ontdekt door artiesten en publiek‘’, stelt Willem Snijders genoeglijk vast.

De piek van de muzikale uitvoeringen ligt altijd in december. Dit jaar opent de reeks komende zaterdag 17 november al met The Star Wars Suites. Het is een goede traditie geworden dat de Limburgse dirigent Raymond Janssen in zijn toernee met het International Symphony Orchestra uit Lviv de basiliek aan doet. Eerder was dat met muziek uit The Lord of the Rings en vorig jaar nog de magistrale Carmina Burana. ,,Deze concerten zijn stijf uitverkocht. Bij de Carmina zelfs 1200 kaarten. Mensen komen uit het hele land, vanwege het exclusieve karakter van slechts een handvol concerten. Maar ze komen ook voor dat speciale decor van de kleine Sint Pieter‘’, aldus een trotse Snijders.

Beste filmmuziek

Partituur en soundtracks van Star Wars zijn uitgeroepen tot beste filmmuziek aller tijden. De stukken zijn gecomponeerd door John Williams, Amerika's grootste filmcomponist ooit. Zo'n 150 muzikanten en koorleden van The New Romanian Symphonic Choir brengen de muziek van Star Wars tot leven. In het voorprogramma speelt het orkest titelsongs uit onder meer Jaws, Schindlers List en Spider Man. Aanvang 20.00 uur.

Het concert vormt de opmaat naar december als vijf grote kerstconcerten op stapel staan. Op 10 en 11 december keert Raymond Janssen met hetzelfde orkest en koor terug in de basiliek voor A Christmas Carol concert, een vertolking van de grootste kerstklassiekers aller tijden. Donderdag 13 december is Dana Winner weer op het op het altaar-podium te zien en te horen. Om de twee jaar keert de Vlaamse nachtegaal op uitnodiging van de Kiwanisclub terug voor een warm kerstconcert.

Volledig scherm CD cover © RV

Kerkentour

Het Oudenbossche Mannenkoor wijkt vanwege de op handen zijnde verbouwing aan de kapel van Saint Louis opnieuw uit naar de basiliek. Op 16 december speelt het koor een thuiswedstrijd. Het meest trots is concertprogrammeur Snijders op het slotconcert op 29 december. ,,Voor het eerst hebben we Trijntje Oosterhuis weten te strikken. Zij doet haar kerkentour ‘Christmas Evening with Trijntje‘. Liefhebbers van kerstmuziek met een vleugje soul kunnen hun hart ophalen tijdens dit concert.‘’