'De bank van Luykx' aan de Roosendaalse Molenstraat is in ere hersteld

ROOSENDAAL - De geur van koperpoets hangt in de hal van het bankgebouw aan de Molenstraat. De koperen tralies van de loketten worden driftig geboend, het is de finishing touch van de opknapbeurt van een de meest karakteristieke panden van Roosendaal. Na zes jaar leegstand is Voets Assurantiën de nieuwe eigenaar van het bijna honderd jaar oude gebouw (1913).

Volledig scherm De koperen tralies van de beroemde loketten van de bank van Luykx en later Van Lanschot worden opgepoetst. © peter van trijen/pix4profs

Christ Voets en mede-eigenaar Rob van Sprundel trokken ruim een half jaar uit voor de verbouwing. Gisteren, vrijdag, verhuisde het 15-koppige team van Voets van de oude locatie aan de Vijfhuizenberg naar Molenstraat 8. ,,Als je bedenkt dat ik veertig jaar geleden op mezelf begon en m'n slaapkamer gebruikte als kantoor, is ons nieuwe onderkomen niet verkeerd", knipoogt Voets. De authentieke elementen zoals de bankloketten, houten lambrisering, glas-in-loodramen en niet te vergeten de 331 kluisjes kregen een opknapbeurt. ,,We wilden een van die kluisjes uit de constructie halen en als eyecatcher in de centrale hal zetten. Maar die dingen zijn zo goed verankerd, dat we dat idee hebben laten varen", aldus Rob van Sprundel.

Mintgroen

In de ruimte met de mozaïekvloer is de originele mintgroene kleur van de muren tevoorschijn gekomen. ,,Er zat stucwerk op, maar dat moest dringend worden vervangen. Toen het eraf was gehaald, kwamen we ook teksten als 'spreekkamer' en 'safe-deposit' tegen die boven deuren waren aangebracht. We vonden het zonde om een nieuwe laag aan te brengen. Tegen de grandeur van toen kan geen stuclaag tegenop", vinden de mannen.

Toch hebben ze ook het nodige vernieuwd. Nieuw dak, nieuwe vloerbedekking, nieuwe balie en de uitbouw (zonder monumentale status) heeft zelfs een industriele uitstraling gekregen. En wie denkt dat achter de originele houten deuren de bibliotheek van weleer schuil gaat, moet even met de ogen knipperen als Van Sprundel de afstandsbediening pakt en de led-verlichting aanzet. ,,Verlichting in alle kleuren, als onze omzetcijfers goed zijn, zetten we het licht op groen", lacht de Roosendaler.

Waar vroeger alleen de welgestelden de bank van Luykx en later F. van Lanschot binnenstapten, is het rijksmonument nu voor een breed publiek toegankelijk. ,,Nee, het is geen museum maar onze drempel is wel een stuk lager. Daarnaast krijgt het pand de bankfunctie deels terug via onze Regiobank."

Volledig scherm Deze ruimte is in originele staat teruggebracht. © Sanne Schelfaut

Volledig scherm Voorgevel van het monument, Molenstraat 8. © Sanne Schelfaut

Volledig scherm Een van de grote glas-in-loodpanelen die aan het plafond hangt: het wapen van Roosendaal. © Sanne Schelfaut