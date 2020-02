De Afspanning in Heerle wordt een appartementencomplex: ‘Dit kan heel snel geregeld zijn’

De Herelse ondernemer is sinds kort samen met zijn vrouw Silvia de nieuwe eigenaar van dat gebouw.

De Afspanning wordt nu nog gerund door twee andere ondernemers, maar die stoppen er per 1 maart mee. Daarmee zou het horecacomplex leeg komen te staan.

Volgens Heijnen is er in De Afspanning ruimte voor zo'n negen tot elf appartementen. Het gaat om koopwoningen, die moeten voor ongeveer 170.000 euro in de markt gezet worden. Die worden allemaal ongeveer 75 tot 95 vierkante meter groot.

Het is nog onduidelijk hoeveel slaapkamers die appartementen krijgen. Heijnen: ,,De precieze aantallen en afmetingen weten we nog niet. We zijn nog volop aan het tekenen.’’

Snel

Quote De precieze aantallen en afmetingen weten we nog niet. We zijn nog volop aan het tekenen René Heijnen Volgens Heijnen kan het allemaal snel gaan met het jongste woningbouwplan in Heerle. Omdat het bestemmingsplan van De Afspanning ook ‘wonen’ toestaat, hoeft dat niet apart aangepast te worden. Daar gaan normaal maanden overheen. Die tijd wordt nu dus gespaard.



Heijnen liet zijn oog vallen op het pand toen hij in zijn rol als bestuurslid van de Herelse ondernemersvereniging eind vorig jaar te horen kreeg dat de huidige ondernemers er mee willen stoppen. ,,We waren er snel uit met elkaar. Ook de gemeente Roosendaal was direct enthousiast.’’

Goed voor jongeren

Volgens Heijnen biedt dit een mooie kans om ook jongeren een betaalbare woning in Heerle aan te kunnen bieden. ,,Naast de supermarkt, tegenover De Schalm, er zijn een hoop voorzieningen pal naast de deur. Interessant voor ouderen én jongeren. Ik dacht altijd dat jongeren het niet interessant zouden vinden om in Heerle iets te kopen, maar ik merk dat dat toch anders ligt. In Roosendaal hebben starters het ook niet altijd makkelijk.’’

Verbouwing

Heijnen hoopt al in het voorjaar met de verbouwing te kunnen beginnen. Daarbij moet de buitenkant van De Afspanning gewoon behouden blijven. Heijnen: ,,We kijken ook of we nog iets bijzonders kunnen doen met de zolder op het deel op de hoek van de Torenbaan en de Herelsestraat.’’