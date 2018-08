De 4 Toffe Peren willen meer vertier in Willebrord

Eind deze maand staat er een feesttent bij de jaarlijkse braderie, met activiteiten en optredens. ,,En wat ons betreft is dat het begin’’, zegt een van de initiatiefnemers, André van Peer.

Iets betekenen

Het initiatief tooit zich met de naam De 4 Toffe Peren, Friends For Events. ,,Van Willebrord, vóór Willebrord’’, klinkt het kort maar krachtig. ,,We willen iets betekenen voor het dorp. Leuke evenementen opzetten. De naam is niet zo maar gekozen. Van Peer was eigenaar van het gelijknamige café in de Dorpsstraat, dat vijf jaar geleden afbrandde. Hij wil tijdens de braderie (31 augustus - 2 september) bij die plek de feesttent neerzetten. Heel speciaal is een Toffe Peer Reünie, bedoeld voor iedereen die een mooie herinnering aan het café heeft.

Aan het vertier voor de kinderen wordt altijd gedacht op de braderie . De 4 Toffe Peren hopen daar nog iets extra's aan toe te voegen.

,,Wat we doen is zeker niet incidenteel bedoeld’’, zegt André van Peer, in het dagelijks leven directeur van Nomi Co-Packing in Etten-Leur. Met bevriende ondernemers Cor Leijs en Peter Roks draagt hij de eventuele financiële risico’s van de evenementen. Zij hebben zich van de steun verzekerd van John Roks (geen familie). ,,Die heeft al vaker evenementen opgezet en daar meer ervaring mee.’’ Als ondernemers zal het viertal bij hun initiatieven scherp naar de plussen en minnen kijken, verzekert Van Peer. ,,En als er geld overblijft gaat dat naar het volgende evenement. Vandaar dat we ook een stichting willen vormen.’’

Quote Graag doen we ook iets met de kerst of Hemelvaart André van Peer

Nu zijn er activiteiten rond de braderie. ,,Maar we zouden ook wel iets willen doen met Kerst of Hemelvaart’’ De initiatiefnemers spiegelen zich wat dat betreft aan de goedgevulde agenda die ze in omliggende dorpen zien. ,,Dat willen we ook!’’ De Toffe Peren voelen zich gesteund door andere ondernemers, waarvan er al vijftig sponsorkaarten hebben aangeschaft.

