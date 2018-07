Daylight is goed voorbereid op wegafsluiting A58

BOSSCHENHOOFD - Een festival met duizenden bezoekers en een toegangsweg, die wegens wegwerkzaamheden is afgesloten. Dat vraagt misschien om moeilijkheden, maar de organisatie is op alles voorbereid.

Vandaag, zaterdag 7 juli, is op Breda Airport bij Bosschenhoofd, het Daylight Festival. Na enkele jaren aan de noordkant van het vliegveld is het festivalterrein met groots uitgedoste podia nu opgebouwd aan de zuidkant tegen de A58 aan. Maar diezelfde A58 is dit weekeide tussen Roosendaal en Princeville niet bereikbaar.

Eye4Dance, organisator van Daylight, vreest geen verkeerschaos langs binnen wegen. Al geruime tijd worden de bezoekers via de website geattendeerd op de wegafsluiting. ,,We stimuleren onze bezoekers uit de buurt om zo veel mogelijk met de fiets te komen'', zegt een woordvoerder van Eye4Dance, ,,Een bewaakte fietsenstalling is direct naast het festivalterrein voor handen. Verder is Seppe met de bus goed bereikbaar. De dichtst bijzijnde bushalte is Sint Gerardushof in Bosschenhoofd op 850 meter van het vliegveld vandaan.''

Wie toch met de auto komt, wordt met gele borden omgeleid naar de Heistraat waar een parkeerweide is ingericht. ,,We raden iedereen aan Google Maps als navigatie en hetzelfde adres te gebruiken.''

Ook de gemeente Halderberge, waar het vliegveld en dus festivalterrein onder valt, plaatste een bericht over de afsluiting op haar website en op social media. Volgens een gemeentewoordvoerder is het college er wel gerust op: ,,Rijkswaterstaat heeft de borden al geruimte tijd langs de snelweg staan. In de hele omtrek van het festivalterrein zet de organisatie verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden.''