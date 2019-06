Datwashetdoei

video In de bak van een graafmachi­ne naar het gala in Oudenbosch

9:21 OUDENBOSCH - De zon staat laag achter de basiliek in Oudenbosch en schijnt fel als een schijnwerper. Heel toepasselijk, want de eindexamenklanten van het Markland College lijken op de avond van het examengala net filmsterren. De ene na de andere luxe bolide rijdt voor bij feestlocatie Fidei et Arti. Daar stappen de jongeren uit in hun mooie pakken en chique galajurken door een haag van lokale paparazzi over de rode loper schrijden.