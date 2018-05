Datalek bij woningcorporatie Alwel: 'Zelfs geheime nummer van mijn vriendin is te zien'

ROOSENDAAL - Namen, telefoonnummers en mailadressen van alle huurders van woningcorporatie Alwel zijn voor iedereen simpel in te zien via alwel.nl.

Huurder Rob Battes uit Roosendaal ontdekte afgelopen weekend dit datalek bij de corporatie die woningen verhuurt in Roosendaal, Breda en Etten-Leur. Alwel zegt er alles aan te doen om het lek te repareren, zodat gegevens van duizenden huurders niet langer op straat liggen.

,,Ik wilde voor mijn eigen huurhuis via de site van Alwel informatie inwinnen over het aanvragen van een schutting. Ik volgde een keuzemenu voor het aanpassen van een woning, toen opeens mijn naam in beeld kwam. Terwijl ik niet was aangemeld. Op de pagina daarna was ook het telefoonnummer van mezelf te vinden. En dat van mijn vriendin, nota bene een geheim nummer. Ik vind het redelijk shockerend dat deze gegevens zo makkelijk zijn te vinden. Het enige wat je hoeft te doen, is je postcode plus huisnummer invullen. Maar dus geen aparte registratie via een portal. Toen ik dit ontdekte, heb ik ook andere postcodes en huisnummers ingetikt en kreeg toen ook de namen, nummers en mailadressen van andere huurders op m'n scherm", aldus Battes.

Alwel laat via bestuurder Tonny van de Ven weten het datalek zo snel mogelijk te repareren. Zeker met het oog op vrijdag 25 mei, de dag dat de nieuwe en strengere Privacywet ingaat, is het zaak dat de corporatie haar site heeft 'dichtgetimmerd' en dat er niet langer gegevens van duizenden huurders op straat liggen. Van de Ven: ,,We hebben het desbetreffende onderdeel van de site geblokkeerd en checken sowieso alle gegevens die er op staan. We zijn blij met de alerte reactie van Rob Battes, want dit moet niet mogelijk zijn. We laten dit grondig uitzoeken."

Nieuwe site

Quote Met name het feit dat het geheime nummer van mijn vriendin open en bloot is in te zien, is niet netjes Rob Battes Opmerkelijk is dat de site van Alwel nog maar een maand geleden een nieuwe site online zette. Aanleiding was de officiële ingebruikname van Alwel, de fusienaam van de corporaties Allee Wonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL). Battes: ,,Je zou denken dat zo'n datalek bij zo'n actuele site niet mogelijk is, maar helaas. Ik hoop echt dat ze dit zo snel mogelijk rechtzetten. Met name het feit dat het geheime nummer van mijn vriendin open en bloot is in te zien, is niet netjes. En dan druk ik me nog zachtjes uit."

Volgens Alwel-bestuurder Van de Ven is de site een vaker gebruikt model voor woningbouwverenigingen. ,,Tot nu toe kwamen we geen gekke dingen tegen, dus het verbaast ons zeker. Nogmaals, we doen er alles aan om het lek te dichten, want dit is heel vervelend."