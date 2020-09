Datalek bij de gemeente Roosendaal: 400 e-mailadressen op straat

In de Dagmail zet de griffie steeds de laatste nieuwtjes over de gemeenteraad. Over fracties die vragen hebben gesteld aan het college van B en W en de antwoorden daarop. De mail bevat brieven van het college aan de gemeenteraad en geeft de agenda van de komende raads- of commissievergadering of inspraakbijeenkomst.



Vierhonderd mensen krijgen de mail elke dag. Wie dat zijn is niet te zien, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. De e-mailadressen staan in de BCC (blind carbon copy) en zijn niet te voor iedereen te lezen. Vrijdag kwamen alle adressen echter in de CC (carbon copy) terecht en kon iedereen ontdekken wie de dagelijkse mail krijgt.