Dat Oudenbosch na de bevrijding 13.000 landgenoten opving, weet vrijwel niemand

Driekwart eeuw na de terugtocht van landgenoten van allerlei pluimage komt aan het licht dat het klooster van de broeders van Saint Louis hierin een centrale rol heeft gespeeld. Uit Auschwitz, Dachau en al die andere kampen waarvan later de gruweldaden helder werden, kwamen mensen per trein in Oudenbosch aan. Saint Louis fungeerde als Nationaal Ontvangst Centrum. ,,Maar niet alleen voor overlevenden uit de concentratiekampen, ook Nederlanders die zich aansloten bij de Waffen SS kwamen na de bevrijding eerst hier‘’, zegt Mark Buijs, historisch geweten van Oudenbosch.

Broeders

Gerrit Dragt

Hoe dat gegaan is, weet ook Rient Dragt niet. De 72-jarige inwoner uit het Overijsselse Bathmen is vrijdag naar Oudenbosch gekomen op zoek naar sporen van zijn vader Gerrit. ,,In 1942 werd hij verraden door de buurvrouw, opgepakt en vervolgens in kampen te werk gesteld. Via Amersoort, Neuengamme, Lerbeck, Fallersleben en Wöbbelin kwam hij als tuberculose-patiënt zwaar vermagerd in Oudenbosch aan. Hier heeft mijn moeder hem begin juli 1945 opgehaald. Hij heeft nooit iets verteld over zijn oorlogstijd. Ik probeer de stukjes van de puzzel compleet te maken.‘’