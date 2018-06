'Dapper hoe deze vrouwen vooral uit liefde voor hun kind handelen'

OUDENBOSCH - Of de baby, die deze maand te vondeling is gelegd in een vondelingenkamer van de Stichting Beschermde Wieg in Oudenbosch werd aangetroffen, kunnen Sofie en Jan Nagelkerke niet zeggen. Discretie en anonimiteit zijn sleutelwoorden binnen de stichting, die vrouwen in nood te hulp schiet.

Het moet een wereld van verschil zijn. De Nagelkerkes, eigenaren van de gelijkname bakkerij en lunchroom in Oudenbosch, zijn zelf in het gelukkige bezit van acht (!) gezonde kinderen. Een rijkdom, in schril contrast met de verhalen die Sofie hoort tijdens regulier overleg met de negen andere iniatiefnemers van vondelingenkamers in ons land. ,,Wij kunnen zo'n stap niet begrijpen. Deze moeders zijn de wanhoop nabij. Het is ontzettend dapper dat ze hun kind op deze manier toch het recht geven op een mooi leven. Ze handelen uit liefde en bezorgdheid.''

Jan schetst de harde werkelijkheid als er geen babyluikjes zoals bij hen achter de woning zouden zijn. ,,Dan waren ze in een plastic zak met de vuilniswagen mee gegeven. En niemand, die er ooit iets van zou merken.''

Drie jaar terug zagen de Nagelkerkes op televisie een reportage over babyluikjes in Afrika. ,,We vonden het toen al raar dat in Nederland deze vorm van noodhulp nauwelijks bestond, terwijl je regelmatig in de krant las dat er weer een vondelingetje in een portiek was gelegd. Het contact met Beschermde Wieg was meteen goed.''

De baby, die onlangs te vondeling werd gelegd in een van de vondelingenkamers maakt het goed, laat woordvoerder Kitty Nusteling van de stichting weten. De moeder liet naast de baby ook haar eigen gegevens achter. Voor later. Waar het gebeurt is, wordt niet bekend gemaakt. Het kan in Oudenbosch geweest zijn, maar evengoed in Papendrecht, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Middelburg, Goes , Zwolle of Heerlen.

Jan en Sofie verontschuldigen zich op de vraag in hoeverre de kleine ruimte aan het Jan Gielenplein naast de basiliek al gebruikt is. ,,De privacy van moeder en kind staat voorop, we kunnen wel de werkwijze uitleggen.''

Eens per week controleert het ondernemerspaar of het signaleringssysteem nog werkt, maandelijks krijgt het kamertje een poetsbeurt. ,,Het beddengoed vervangen we elke twee weken. Ook al is het onaangeroerd.''

Bij de deur hangt een naambord van de Beschermde Wieg. De deur staat altijd op een kier. Sofie: ,,Binnen kan een moeder de ruimte veiligheidshalve wel op slot doen en met een signaalknop hulp inschakelen. Als eerste krijg ik dan een oproep op mijn mobiel. Ben ik niet in de buurt dan gaat ie vervolgens bij Jan af. De volgende in de belcirkel zijn een goede kennis, een verloskundige en een gepensioneerde kinderarts. Allemaal wonen of werken we in de buurt. Wie van ons vijven opneemt, kan binnen tien minuten in de vondelingenkamer zijn.''

Jan zegt dat de extra kamer geen grote offers aan zijn grote gezin vraagt. ,,Anders dan de kinderbescherming, die alleen tijdens kantooruren bereikbaar is, heeft Beschemde Wieg een 24/7-instelling. Voor ons geen probleem. In de zomervakanties zitten we op camping Bosbad Hoeven, verder weg hoeft niet. Kan ook niet vanwege de ijssalon. Onze kinderen hebben er geen erg in, ze vragen er ook niet naar ook al ligt de kamer tegen ons huis aan.''

Sofie merkt wel dat de Oudenbosschenaren de noodhulp met respect tegemoet treden. ,,Met carnaval zijn hier op het plein volop activiteiten. We dachten: daar zal wel 's een pop ingelegd worden, maar iedereen neemt het gelukkig serieus.''

In het eenvoudig ingerichte kamertje staat een wieg. Op het smetteloze dekentje ligt een envelop met in tien talen informatie over verdere hulpverlening. Geadresseerd aan : 'Lieve mama'. Er ligt een tas klaar met luiers en babykleertjes.