Dansen op 1,5 meter blijft een uitdaging: ‘Je mist emotionele waarde’

Hij heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van dansen in het coronatijdperk met zijn RIVM-maatregelen. ,,Aan de ene kant, kun je best wel wat doen. Aan de andere kant, je mist de emotionele waarde. Als je dicht bij elkaar danst is er toch een andere chemie en een andere uitstraling. Het is een probleem als je de dichtbijheid niet kunt gebruiken.”

Creativiteit gebruiken

Openluchttheater

Bovendien treden zijn dansers op in het openluchttheater in Wouwse Plantage en staan er voorstellingen in tuinen van instellingen op de rol. Maar toch, het podium in het theater is de natuurlijke omgeving voor dans. ,,Ja, maar dat wil niet zeggen, dat er niets anders mogelijk is! Er is veel aandacht voor het publiek in de theaters. Maar hoe moeten de artiesten op het podium omgaan met die anderhalve meter? Het is een enorm probleem.”