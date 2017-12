Danscentrum in Roosendaals station van de baan

ROOSENDAAL - Het plan om in het Roosendaalse stationsgebouw een danscentrum te openen, is van de baan. De NS gaan op zoek naar een andere huurder voor de leegstaande ruimte.

In maart 2016 tekenden de NS samen met gemeente en initiatiefnemer Rob van de Geijn van Dansplein in Roosendaal een overeenkomt om tot het danscentrum te komen. Toen was al duidelijk dat de verbouwing 1,5 miljoen euro zou kosten. ,,We hebben ons verkeken op wat het betekent om de ruimte geschikt te maken voor een danscentrum. Te meer omdat de ruime niet hele dagen gebruikt wordt'', zegt voorlichter Inge Rijgersberg van de NS. ,,Omdat het een monumentaal pand is, wordt een verbouwing weg kostbaar.''

Schuld

Bij de provincie is om een subsidie gevraagd, deze is niet gekomen. Initiatiefnemer Rob van de Geijn zoekt daarvan de schuld bij de gemeente Roosendaal. ,,De provincie was voor en enthousiast over deze samenwerking maar mag en kan alleen subsidie verlenen als de plaatselijke gemeente dit ook doet'', aldus Van de Geijn.

Dat Roosendaal hierop wordt aangekeken, vindt de woordvoerder van wethouder Hans Verbraak niet terecht: ,,Al bij het ondertekenen van het convenant is duidelijk gemaakt dat de gemeente geen geld geeft aan dit initiatief. Dansplein zou met de NS en provincie een businesscase uitwerken voor het danscentrum met een horecafunctie . Deze businesscase hebben we nooit ontvangen.''

Geld

Van de Geijn laat weten een toezegging te hebben ontvangen van een ambtenaar van de gemeente dat er geld beschikbaar kwam, zodat de provincie ook met subsidie over de brug zou komen. Later bleek dit geld toch niet te komen. De gemeentewoordvoerder: ,,Dan willen we graag weten welke ambtenaar dat was, zodat we dit na kunnen gaan. Een ambtenaar kan geen financiële toezegging doen, dat kunnen alleen de wethouders.''