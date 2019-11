Dankbaarheid overheerst bij ontmoeting verhalenvertellers oorlog- en bevrijding

A17 dicht ter hoogte van knooppunt De Stok door ongeluk in richting van Dordrecht

8:01 ROOSENDAAL - De A17 is zaterdagochtend dicht tussen knooppunt De Stok en industrieterrein Borchwerf. Er is een ongeluk gebeurd in de richting van Dordrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de politie bezig is met een onderzoek.