Danique wil Miss Tattoo Nederland worden: ‘Behalve mijn nek en gezicht, daar begin ik niet aan’

Ook brandweer Roosendaal heeft betere kazerne nodig, meerdere locaties in beeld

7:38 ROOSENDAAL/WOUW - Waar de nieuwe brandweerkazerne van Wouw nog dit jaar gebouwd kan worden, is het de vraag wanneer de brandweer van Roosendaal aan de beurt is voor een nieuw thuishonk. De kazerne aan de Laan van Brabant verkeert in minder goede staat, maar concrete plannen zijn er nog niet.