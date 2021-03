Dan maar digitaal optreden: band Men on Wire streamt live vanuit Gebouw-T

ROOSENDAAL - Wat doe je als je nieuwe muziek hebt, dat van de podia wil schreeuwen maar die nog altijd voor publiek gesloten zijn? Doe zoals Men on Wire. Zij spelen vrijdag via een livestream.

Creativiteit laat zich niet door een pandemie remmen. Het uiten daarvan, dat is een ander verhaal. Zanger/gitarist Wouter Stroop (38) uit Roosendaal trok midden in coronatijd met band en nieuwe songs toch naar een studio. ,,Liedjes over de donkere en lichte kanten van het leven. Geschreven vóór corona, maar van alle tijden.”

Rockend risico’s nemen

Men On Wire, genoemd naar de gelijknamige film, stond bij de oprichting in 2013 symbool voor evenwichtskunsten. Rockend risico’s nemen. Driekwart van de band bestond toen al uit veteranen van de West-Brabantse indiepop. Naast Wouter zijn ook Martijn Wijnings (drums) en Sander Brok (gitaar/toetsen), uit Roosendaal en Wouw, inmiddels 38 jaar. Alleen bassist Tim van Andel uit Halsteren is acht jaar jonger.

Het feit dat ze ouder worden heeft invloed op de onderwerpen waarover Wouter zingt. ,,De nieuw EP heet Hestia, de Godin van de Haard. Dat staat voor de geborgenheid van het huis. Dat klinkt minder als rock & roll, maar past wel bij de fase in ons leven waar we zijn aanbeland. Er is ook een song over een echtscheiding. De muziek is sfeervoller, melodieuzer en bevat meer en andere emoties.’’

,,De song Bordertown handelt over mijn geboortestad Roosendaal. Vroeger heb ik wel getwijfeld daar weg te gaan. Dat is voorbij, ik ben gesetteld. Wel wijken we voor de presentatie van de EP uit naar Gebouw-T in Bergen op Zoom. Dat doen we overigens graag hoor. Prima geregeld daar!”

Men On Wire livestream Gebouw-T (gratis): vrijdag 26 maart (20.30 uur). De EP Hestia is te beluisteren via Spotify.