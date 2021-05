Dalende coronatrend in Amphia en Bravis zet door: ‘Het was zwaar, zorgpersoneel snakt naar normaal’

In Amphia (Breda en Oosterhout) zijn 14 van de 20 operatiekamers weer open om reguliere zorg in te halen; er is tot 70 procent opgeschaald, aldus woordvoerder Mark van Hassel. Ook in Bravis wordt de capaciteit voor klinische en poliklinische operaties vanaf maandag uitgebreid: in Roosendaal gaan 2 van de 4 ok's open, naast de 6 kamers die in Bergen op Zoom al in de lucht waren. Dat is de volledige operatiecapaciteit in Bergen op Zoom.