Dakloze De Vierschaer trekt in bij Donkenhof: ‘Een voortreffelijke oplossing’

Publicatie in BN DeStem bracht de zaak in een stroomversnelling, zegt Dingemans. ,,Dat artikel maakte nogal wat los. Maurice Broeren nam gelijk contact met me op. We hebben hem destijds aan allerlei informatie geholpen rondom het 100-jarige bestaan van Donkenhof en hij wilde graag wat terug doen. We zijn gaan kijken en toen waren we er zo uit.’’



Dat bevestigt Maurice Broeren van Donkenhof: ,,We hebben het hier al eens vaker met elkaar over gehad. Toen ik las dat De Vierschaer omhoog zat met een clublokaal heb ik nog maar eens gebeld. Dat ging snel. De club kan hier bijna de hele collectie kwijt en hun lezingen, exposities en vergaderingen zorgen bij mij weer voor wat extra omzet. Zo helpen we elkaar.’’