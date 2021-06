Dakloze darters The Triples vinden onderdak in voetbalkantine

Lijntje was snel gelegd

DEVO-secretaris Michaël Koevoets is ook lid van The Triples, dus was het lijntje snel gelegd. De vrijdagavond bood mogelijkheden, omdat de voetbalwedstrijden vooral op zaterdag en zondag zijn en de trainingen op andere dagen doordeweeks. Volgens Raats is ook gekeken naar de situatie in Stampersgat, waar La Plaza dicht ging en de darters vervolgens bij de kantine van De Schutters terecht kwamen.

,,Klopt”, zegt wethouder Hans Wierikx, ,,In beide dorpen geldt de kantine als een tijdelijk alternatief. Zodra de dorpshuizen in beide dorpen goed zijn ingericht komen ze, wat ons betreft, daar te zitten. Voor The Triples betekent dat in de toekomst in dorpshuis De Blokhut. In Stampersgat komen ze dan in De Steiger terecht.”