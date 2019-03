Dagelijks versgebakken brood komt voor Bosschenhoofd als een geschenk uit de hemel

Bijna tien jaar geleden sloot de enige supermarkt. Voortaan moesten de bijna 2200 inwoners buiten de dorpsgrenzen op zoek naar het gros van hun dagelijkse boodschappen. Enkel slager Pieter-Jan van de Riet hield zijn winkel open, maar alle plannen voor een nieuwe supermarkt verdwenen in de prullenbak. Bosschenhoofd mag dan een sterk forensendorp zijn, de behoefte aan tenminste een bakkerij bleef groot.

Ergotherapeute

Dat merkten ook Bas en Jessica Schrauwen als ze vanuit Klein-Zundert weer eens door Bosschenhoofd naar Kruisland reden. Daar exploiteert Bas de Coop-super. Jessica niet, die was tot voor kort ergotherapeute. ,,Iets heel anders inderdaad. Het verbaasde ons wel steeds dat een dorp van dezelfde omvang als Kruisland nauwelijks winkels had. We zeiden tegen elkaar: zouden we daar niet iets in kunnen betekenen?‘’

Nog geen half jaar later is heel Bosschenhoofd blij met de komst van Het Broodhuys, zo lijkt het althans op de eerste dag. Zondagavond laat legden Bas en Jessica nog de laatste aan het interieur van de broodzaak, maandagmorgen staat ze om kwart over zes weer bij haar winkel. Haar bakker, was toen in het Kruislandse filiaal van Bas de broodjes al aan het bakken. ,,Dat blijven we daar doen, mijn vader komt het hier brengen.‘’ Blij verrast voegt ze eraan toe dat 'pa vandaag wel drie keer op en neer is gereden.’ Ze heeft wel een kleine oven om bijvoorbeeld worstenbroodjes warm te maken, maar voor een complete bakkerij ontbreekt de ruimte.

Bloemenzee

Tegen drie uur in de middag zijn de schappen zo goed als leeg. De winkel zelf niet, want op de tegelvloer is in een bloemenzee verandert. Jessica lacht: ,,Vandaag hebben in elk geval de bakker én de bloemist goede zaken gedaan. Ontzettend lief, allemaal klanten die zeiden dat ze echt weer toe waren aan een bakkerij om de hoek.‘’

Die klanten konden meteen kennis maken met het Huysbrood, volkoren met meergranenmix. ,,Bij Bas kennen ze dat als 'Kruislander-brood’, maar zo kon ik het hier niet noemen. Er was wel meteen veel vraag naar.‘’ Intussen raakt Jessica aardig ingeburgerd. ,,Met carnaval moesten we wel doorwerken om alles af te hebben, maar ik heb alvast al kennis gemaakt met de mensen van de Hapfabriek en café Stroop. Samenwerken is in kleine dorpen van levensbelang. Afgaande op vandaag voorzien we in elk geval in een duidelijke behoefte.‘’