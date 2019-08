Dagboek Britse veteraan over bevrijding: ‘Je leest dat er voor elke stad gevochten moest worden’

AZ naar Hersta­co-stadion in Roosendaal?

10:54 ROOSENDAAL - ,,Een leuke gedachte, maar in de praktijk niet realistisch.” Zo omschrijft eigenaar Paul Hermsen van het Herstaco-stadion in Roosendaal het idee van de beweging Pleijdooi Voor Cultuur om de Alkmaarse voetbalclub AZ zijn thuiswedstrijden in het Herstaco-stadion in Roosendaal te laten spelen.