Daar komt 'ie dan eindelijk; de knalgele rolbrug over de Vliet

STADSOEVERS Wijk Stadsoe­vers in acht jaar tijd van schets naar werkelijk­heid: ‘Alles wat ik zeg, realiseer ik ook’

29 december ROOSENDAAL - ,,Het kantelpunt was in 2012. Er heerste in de stad een enorm negatieve stemming over Stadsoevers. Het plan zorgde echt voor tweespalt in de gemeenschap.” Wethouder Toine Theunis nam de portefeuille Stadsoevers in december 2012 over van zijn collega Steven Adriaansen, de huidige burgemeester van Woensdrecht.