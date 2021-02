D66 vraagt aandacht voor jongeren in Halderberge: ‘Het is vijf voor twaalf’

Harteveld merkt dat er te weinig oog is voor het lot van jonge mensen, zeker nu de crisis langer duurt dan gehoopt. ,,Veel jongeren voelen zich eenzaam, meer dan ooit afgesloten van sociaal contact. Ze ervaren studieproblemen, omdat de eenzaamheid van de studeerkamer iets anders is dan de prikkels van de collegezaal of de stageplek. Veel jongeren worden in hun levensonderhoud bedreigd, nu hun banen en bijbanen als eerste verdwijnen.‘’



Harteveld vraagt de gemeente Halderberge meer hulp en ondersteuning te bieden, meer te faciliteren. ,,In eerste instantie door met jongeren in gesprek te gaan, zodat we weten hoe het met hun welzijn is gesteld.‘’ In het verzoek van D66 staat een Rijkssubsidie van 10.000 per gemeente. Harteveld: ,,Dat komt beschikbaar voor talentenontwikkeling en ontmoeting. Het geld maakt deel uit van het programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, waarmee in samenwerking met de jongerenwerkers activiteiten voor jongeren ondersteund kunnen worden.‘’