D66 Rucphen maakt zich zorgen over veilige Kamerverkiezingen in maart

RUCPHEN - Dat sinterklaas en carnaval deze winter ernstig in het nauw komen, is geen nieuws meer. In Rucphen maakt de D66-afdeling zich inmiddels ook al zorgen over de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Hoe kunnen we die veilig en verantwoord organiseren?‘’

Mondkapje voor, handen desinfecteren, een rustig moment kiezen en zéker niet aan het rode potlood likken. Het worden bijzondere verkiezingen in maart als Nederland een Tweede Kamer kiest. De vraag is of corona ook zijn stempel op de opkomst en de uitslag gaat drukken. Dat mensen uit angst weg blijven bij een stembureau.

D66-raadslid en fractievoorzitter Heidi Vos zegt dat het maar goed is dat het Rijk meer geld vrij maakt om de Tweede Kamerverkiezingen voor te bereiden. ,,Die extra middelen zullen we hard nodig hebben om de ‘coronaverkiezingen’ van maart 2021 te organiseren in Rucphen.‘’ stelt ze in vragen aan het college.

Impact

,,De afgelopen weken zijn, ter bestrijding van het coronavirus, allerlei maatregelen genomen met flinke impact op de samenleving. Ze vragen een bepaalde mate van sociale beperking. Met de verkiezingen in het vooruitzicht maakt D66 zich zorgen hoe we deze zo veilig en verantwoord kunnen organiseren in Rucphen.‘’

Raadslid Vos citeert minister Kajsa Ollongren, die verwacht dat er een kwart meer mensen nodig zijn om de stembureaus te bemensen. Er moeten meer stemhokjes komen en ruimere locaties.

Quote Hoe gaat Rucphen de stemhokjes schoonma­ken? Heidi Vos, Raadslid D66 gemeente Rucphen

Met nog vijf maanden voor de boeg, peilt het D66-raadslid bij het college in hoeverre zij de inschatting van de minister voor meer capaciteit op de stembureaus herkent. Heidi Vos vraagt zich af of de gemeente momenteel al acties onderneemt voor voldoende bemensing.

Mobiele stemhokjes

,,Is er bijvoorbeeld al begonnen is met het werven van vrijwilligers, wordt er al geïnventariseerd of er voldoende ruimte is dan wel gezocht naar extra stemlokalen, eventueel mobiele stemhokjes?’’ Ze vraagt voorts of alle bestaande stembureaus wel voldoende ruimte bieden om veilig te kunnen stemmen en waar na afloop met gepaste afstand de papieren stembiljetten geteld kunnen worden.

Aandacht vraagt ze voor praktische zaken als ‘hoe om te gaan met stempotloden, -biljetten en het steeds schoonmaken van de stemhokjes.

Kamerlid Jan Paternotte, partijgenoot van Vos bepleitte in een opiniestuk de mogelijkheden om al in dagen voor 17 maart te kunnen stemmen op één of meerdere locaties. ,,Dat zou drukte bij de stembureaus op de verkiezingsdag zelf kunnen voorkomen. Ik verneem graag van ons college of zij rekening houdt met vervroegd stemmen en of ze de mogelijkheid om dat te doen wil onderzoeken.‘’

Bij de vorige Kamerverkiezingen was de PVV in Rucphen de grote winnaar. De partij van Geert Wilders, inmiddels ook met vier zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad, haalde toen bijna 39 procent van de stemmen. D66 bleef op 5 procent steken.