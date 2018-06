D66: eigen rol voor Rucphen inzake Doel

Update Knallen 'schietpar­tij' in Roosendaal blijken veroor­zaakt door fakkels

16:58 ROOSENDAAL - Mensen in en rond de Abel Tasmanstraat in Roosendaal belden woensdagmiddag verontrust met de politie, omdat ze dachten dat er in de straat was geschoten. De politie heeft dat onderzocht, maar kwam er na een paar uur achter dat iemand twee knalfakkels had afgestoken.