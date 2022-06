Curio houdt EU-themadag voor mbo’ers: ‘Wat dóet het Europees Parlement nu eigenlijk?’

Het zijn enkele vragen waarover 150 mbo-studenten van acht verschillende Nederlandse scholen zich woensdag buigen tijdens de allereerste mbo-dag van EPAS (European Parliament Ambassador School), georganiseerd door Curio in Roosendaal. PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim gaat (digitaal) met de studenten over deze kwesties in gesprek.

EPAS is een lesprogramma rondom Europees burgerschap. Doel is om de EU concreter en begrijpelijker te maken, vertelt projectleider Anne-Marie Eekhout. ,,Voor veel mensen blijft het een ver-van-het-bedshow. Daardoor voelt het niet transparant en gaan ze niet stemmen. Dat is zonde.”

Quote We hebben geleerd dat er ook een parlement in Straats­burg zit! Ik denk dat de meeste mensen dat helemaal niet weten Noa Boelhouwers, derdejaarsstudent

Dat geldt vooral voor mensen zonder hbo of wo-opleiding. ,,Ruim 60 procent van de beroepsbevolking! Met EPAS laten we zien wat de EU precies doet en hoe ze wel degelijk invloed op het beleid kunnen uitoefenen.”

Vloggen over Brussel

Derdejaars Daphne Cornelissen en Noa Boelhouwers (beiden 18) gingen voor het project naar Brussel, waar ze van politiek verslaggever Kees Boonman een kijkje achter de schermen kregen. Daarover maakten ze een vlog.

Wat zij hebben geleerd? ,,Wat het Europees Parlement nu eigenlijk dóet”, lacht Cornelissen. ,,Daar hadden we geen idee van. Maar we hebben nu gemerkt dat Brussel echt 24 uur per dag aan staat.” Boelhouwers: ,,En dat er ook een parlement in Straatsburg zit! Ik denk dat de meeste mensen dat helemaal niet weten.”

Quote Hoe kunnen we tegen een autocraat als Poetin zijn, met iemand als Orbán in ons midden? Mohammed Chahim, Europarlementariër (PvdA)

De hele dag zijn er workshops voor studenten en docenten. Zo gaan de studenten aan de slag met ideeën voor verduurzaming, waarvan de beste plannen volgend jaar aan Nederlandse Europarlementariërs worden gepresenteerd.

Applaus

Afsluitend is er een vraaggesprek met Chahim, medeverantwoordelijk voor de Green Deal, een groot pakket aan duurzaamheidsplannen van de EU. Maar de mbo’ers zijn bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in hoe Chahim denkt over uitbreiding van de EU. Chahim: ,,Ik vind het vooral belangrijk dat we als lidstaten regelmatig checken of we wel goed bij elkaar passen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld tegen een autocraat als Poetin zijn, met iemand als Orbán in ons midden?”

En de belangrijkste vraag: kan ik ook een mbo-stage lopen bij het Europees Parlement? Het antwoord van Chahim, dat op applaus kan rekenen: Officieel nog niet, maar hij gaat dat zeker proberen te regelen.