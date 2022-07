Curio biedt vmbo’ers vakken op havoniveau aan: ‘Diploma reflecteert nu niet wat je écht kan’

ROOSENDAAL/HALSTEREN - Tien vmbo-scholieren van Curio Steenspil in Halsteren hebben Engels op havoniveau gehaald. Ze volgden daarvoor lessen van een docent van de Curio vavo (vroeger bekend als moedermavo) in Roosendaal.

Alle tien slaagden ze dus. En dat illustreert hoe onterecht het is dat een diploma meestal zo sterk is als je zwakste vak, vindt Jeroen Timmermans, de docent Engels in kwestie ,,Een diploma reflecteert nu niet wat je écht kan. Je kunt Engels op vwo-niveau aankunnen, maar wiskunde op vmbo-niveau.”

Gevoel van waardering

Voorafgaand aan het traject maakten de vmbo'ers een instaptoets en kregen ze een persoonlijke evaluatie, om te checken of ze het niveau ook daadwerkelijk aan zouden kunnen. Overigens geeft de aantekening het diploma dat Engels op havoniveau is behaald, niet automatisch meer opties op vervolgopleidingen.

,,Maar dit geeft leerlingen wel een extra kans om meer uit zichzelf te halen, en een gevoel van waardering”, zegt Timmermans. ,,Bovendien: iemand moet ermee beginnen. Wij nemen als vavo graag die voortrekkersrol, misschien gaan de vervolgopleidingen er dan uiteindelijk wel in mee.”

Binnen jaar diploma

Volgens Timmermans past dit aanbod bovendien in wat de vavo toch al deed. De doelgroep is de afgelopen decennia verjongd, met vooral scholieren die zijn gezakt voor hun eindexamen. Zij kunnen er een of een paar vakken volgen - eventueel op verschillende niveaus - en zo alsnog binnen een jaar een diploma halen zonder fulltime terug naar school te gaan.

Dat bood uitkomst voor Levi van Opdorp (19) en Nikki Matthijssen (20). Nadat ze waren gezakt voor hun havo-examen, volgden ze beiden wiskunde B aan de vavo om zo hun diploma dit jaar alsnog te behalen. ,,Hier ga je in lessen van anderhalf uur, in kleinere klassen, veel meer de diepte in”, vertelt Matthijssen. ,,Het is echt hard werken, je moet veel zelf doen. Maar dat vond ik wel prettig.”