Cultuurtempel of zuipkeet: Wat is de functie van de St. Jan?

In een barrel naar Scandina­vië met -30 graden: ‘Hopelijk blijft de kachel het doen’

20:00 HOEVEN - In een auto van meer dan 20 jaar oud naar de poolcirkel van Noorwegen rijden terwijl de temperatuur tientallen graden onder het nulpunt ligt; broers Patrick (30) en Jeroen Kouters (28) uit Hoeven gaan het doen. Ze doen namelijk mee aan de Carbage Run. ,,Die onzekerheid of je het gaat halen is juist leuk”, vindt Patrick.