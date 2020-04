Cultuurmaand Halderberge wordt ‘light versie’ van eerdere edities

Voorlopig antwoord van Petra Laros van de gemeente: ,,We gaan de evenementen voorzichtig voorbereiden. Niks doen is ook zonde.”

Richtlijnen in september?

Net als in veel andere gemeenten is september in Halderberge de cultuurmaand bij uitstek. Met Open Monumentendag als vast element. De landelijke organisatie in Utrecht adviseert de plaatselijke comités de richtlijnen van het RIVM aan te houden. ,,Maar wat zijn die richtlijnen in september?” vraagt Petra Laros zich af.

Quote We gaan de evenemen­ten voorzich­tig voorberei­den. Niks doen is ook zonde Petra Laros, Gemeente Halderberge

Daarom wordt het evenement gewoon voorbereid, al zijn er al enkele onderdelen geschrapt. Zo gaat het Cultuur Café in Onder de Toren naast de St. Laurentiuskerk in Oud Gastel op 1 juli definitief niet door. Daar zouden de genomineerden voor de Cultuurprijs worden bekendgemaakt.

Monumentenprijs

Het aanmelden van kandidaten voor de Cultuurprijs kan kan via vakjuryhalderberge@gmail.com. Kandidaten voor de Monumentenprijs kunnen worden voorgedragen aan de Monumentencommissie via het e-mailadres c.voet@halderberge.nl.

Volledig scherm In 2007 werd Open Monumentendag in Halderberge geopend in het Mastboomhuis in Oud Gastel. © peter van trijen/pix4profs

Wat ook verandert is de opzet van Halderbergs Talent, een talentenwedstrijd voor basisscholieren en leerlingen uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Voorheen toonden zij hun talenten tijdens de voorronde in de raadszaal van het gemeentehuis.

Filmpje

Dat kan nu ook niet doorgaan. Deelnemers moeten nu een filmpje van zichzelf (laten) maken en dienen dat op te sturen volgens de instructies en het aanmeldingsformulier op halderberge.nl/cultuurmaand-en-open-monumentendag. De finale is op vrijdag 18 september 2020.

Leermonument

Het thema van Open Monumentendag 2020 is Leermonument. Oftewel monumenten waar de bezoeker ook nog iets van kan opsteken. Het landelijke advies is dan ook leermomenten in het programma in te bouwen. Vorig jaar trok het evenement 1 miljoen bezoekers en waren er 5.000 monumenten open.

Landelijk