Cultuurmaand Halderberge eindigt met uitreiking cultuurprijzen

Van Midden en Lok vragen aandacht voor terugkeer Benelux­trein in Roosendaal

4 oktober ROOSENDAAL - Wie vanuit Roosendaal even snel naar Antwerpen op en neer wil, blijft voorlopig nog wel even aangewezen op een stoptrein, die op alle tien tussenliggende stations stopt. Het nieuwe beveiligingssysteem, dat een snelle treinverbinding mogelijk maakt, wordt op zijn vroegst in 2027 of 2028 gerealiseerd.