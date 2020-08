Cultuurhuis Bovendonk is doorslaand succes in Roosendaal

Het oorspronkelijke plan om Bovendonk in drie jaar 100 procent in orde te maken, wordt nu ook versneld uitgevoerd. Over anderhalf jaar moet het pand tiptop zijn.

Plankenkoorts

,,Het succes is voor ons leuk, maar voor de gemeente ook. Die stopt er veel geld in", weet Van 't Hof. De gemeente gaat jaarlijks 250.000 euro steken in de exploitatie en het beheer van het gebouw. In de gemeentelijke stukken wordt Bovendonk omschreven als ‘duurzame huisvesting die toereikend is voor culturele organisaties in Roosendaal, in het bijzonder de huidige gebruikers van Mariadal en het Essentgebouw'.