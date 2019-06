CultuurCompaan moet toch de concurrentie aangaan voor subsidie in Roosendaal

Oud-Commando's lopen in 2022 tocht van Normandië naar Roosendaal

6:00 ROOSENDAAL - Om de bevrijders van ons land te eren en om het eigen jubileum te vieren gaan maximaal 29 oud-Commando's in 2022 een monstertocht van Sainte-Mère-Eglise in Normandië naar de kazerne in Roosendaal lopen.