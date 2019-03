Cultuurcluster stukken duurder, maar er is geen weg terug

OUDENBOSCH - Terwijl de kapel van Saint Louis langzaam in de steigers komt te staan, worstelt de gemeenteraad komende maand met het verzoek om nog eens 930.000 euro extra op tafel te leggen. Dat aanvullend budget is nodig omdat de bouwmarkt er even anders uit ziet dan twee jaar geleden. Bovendien verkeert met name de Mariabouw in veel slechtere staat dan aanvankelijk werd aangenomen.

Gestegen bouwkosten en ingrijpender maatregelen aan gevels, vloeren en dak. Eerst opknappen dan pas herinrichting. Voor dat alles is bijna een miljoen euro extra nodig. Twee jaar geleden stelde de gemeenteraad al een bedrag van een miljoen beschikbaar al zat daar wel de provinciale subsidie in. Het is niet aannemelijk dat Den Bosch voor de meerkosten opnieuw geld bijlegt. Voor de totale metamorfose van het religieus hart Oudenbosch heeft de provincie 4,5 miljoen euro klaar liggen. Aan de kapel kon begonnen worden toen gedeputeerde Henri Swinkels onlangs al de helft van dat bedrag kwam brengen.

Het belang van cultuurcluster

Fractievoorzitters van de meeste partijen in de raad voelden al wel aan dat er geld bij moest. ,,Alle vooruitgeschoven projecten worden duurder‘’, zegt Carel Roovers van WOS Halderberge, ,,De prijzen van bouwmaterialen en grondstoffen schieten omhoog, bovendien hebben bouwbedrijven het werk voor het uitkiezen. Ook dat bepaalt de prijs.‘’ Hij denkt dat de raad wel mee gaat in de kostenstijging. ,,We zijn dit traject ingegaan, er is geen weg terug. Overigens onderstrepen wij het belang van het nieuwe cultuurcluster wel. Niet alleen belangrijk voor Oudenbosch, maar voor heel Halderberge.‘’

Frits Harteveld van Progressief Halderberge en Gert Logt van VDG willen eerst met hun achterban praten. ,,Ik wil wel weten wat dit voorstel betekent voor de schuldpositie van Halderberge, die toch al niet geweldig is‘’, zegt Harteveld. Logt vraagt zich af of bij betere communicatie met de toekomstige gebruikers van het cultuurcluster de zaak niet eerder beklonken had kunnen zijn.

Missie kwartiermaker mislukt

Bijna twee jaar is een kwartiermaker bezig geweest alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat is niet gelukt. Een nieuwe kwartiermaker nam de klus over. Met een herschikking van de ruimtes lijken de musea, bibliotheek, KBO, theater Fidei et Arti wel genoegen te nemen. De kogel is daarmee door de kerk, mits de raad nogmaals de portemonnee trekt.