Cultuurcafé is vaste aftrap van september cultuurmaand geworden

Wim Hansum streeft bij iedere foto naar perfectie. Volgens het juryrapport lijken zijn foto's net schilderijen. ,,Hij heeft het talent om fotografie in perfectie te vertalen naar blijvende verhalen.'' Hansum studeerde af aan de Academie voor Schone Kunsten in Turnhout op de afdeling fotografie. Pas op latere leeftijd ontdekte Arie Onnink de schilderkunst. Tot 2013 was hij docent en grafisch ontwerper. In korte tijd ontwikkelde hij zicht tot een magisch-realistisch schilder. De Oudenbosschenaar maakt 'serious art, want er wordt al genoeg gelachen', zo zegt ie zelf. Onnink verbeeldt vooral mensen aan de rand van de maatschappij, in oorlogssituaties of in disharmonie met elkaar.