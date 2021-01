Cultureel Oudenbosch wil de krachten bundelen: ‘Samenwerken in plaats van mekaar beconcurreren’

In de meest actuele plannen voor het religieus erfgoed Oudenbosch ontstaat een nieuw netwerk van drie sociaal-culturele gebouwen: Fidei et Arti, kapel Saint Louis en Sint Annavleugel. In het ideaalplaatje komt daar één professionele beheers- en exploitatieorganisatie aan te hangen.

Een toekomstbeeld waar Mariska Pesser zich prima in kan vinden. De bestuursvoorzitter van Fidei et Arti is blij dat er meer duidelijkheid is over het verdere bestaan van het cultureel centrum.

,,Zoals het er nu naar uitziet blijft Fidei in het huidige gebouw en wordt Oudenbosch cultureel verrijkt met de kapel van Saint Louis voor grotere evenementen en concerten. De derde loot is dan Sint Anna met bibliotheek en KBO als min of meer constante gebruikers.”

Poppetjes nog niet invullen

De gemeenteraad droeg het college vorige week op om reeds in een vroeg stadium beheer en exploitatie in professionele handen te stellen en daar ook een bestuurlijke organisatie aan te koppelen. Vergelijkbaar met de structuur van Fidei et Arti. Mariska Pesser voelt veel voor zo'n constructie.

,,Het laatste wat je moet willen is elkaar beconcurreren. Dit biedt zoveel mooie kansen als je de krachten bundelt tot één bestuurlijke organisatie. Dan heb ik het niet over de invulling van de poppetjes. Of wij dat zijn of andere groep enthousiaste mensen, is voor de verdere uitwerking later.”

Aanvankelijk dreigde Fidei et Arti gesloopt te worden. Theater en zalencomplex moesten samengaan met de musea en de KBO in de Mariabouw van woningcorporatie Woonkwartier. Die plannen zijn van de baan tot opluchting van de bestuursvoorzitter. ,,In oppervlaktes schoten we er te veel bij in. We waren nooit tegen verhuizing, maar dan moet ons concept wel inpasbaar zijn.”

Ambities

In een volgende fase moest Woonkwartier zelf haar ambities bij stellen en terug naar de basis namelijk volkshuisvesting. De plannen van één groot cultuurcentrum spatten uiteen. Door toedoen van de actiegroep Hart van Oudenbosch kwamen er nieuwe inzichten: de culturele activiteiten spreiden zich straks rondom de basiliek. Bij Fidei et Arti kan de toekomst nu uitgestippeld worden.

Pesser: ,,Dit geeft zekerheid. Het gebouw herindelen met een wat andere entree bijvoorbeeld. Kleinkunst en plaatselijke activiteiten als carnaval kunnen in Fidei blijven. De kapel leent zich prima voor concerten met een bovenregionale uitstraling. Oudenbosch krijgt een ongekende culturele weelde.”