Cubicco-droomhuis aan diggelen na faillissement

Mogelijke ontvoering in Roosendaal, politie zoekt auto met specifiek kenteken

12:09 ROOSENDAAL - In Roosendaal is vrijdag aan het einde van de ochtend iemand mogelijk ontvoerd. Volgens ooggetuigen zou er op de kruising van de Burgemeester Freijterslaan met de Jan Vermeerlaan een onbekend persoon in een auto zijn getrokken.