Cruyff College Roosendaal zet elftal aan kampioenen in het zonnetje

Rico mag weer dromen van tennispark in Rucphen

20 november SPRUNDEL - Over iets meer dan een jaar kan de TV Rico uit Sprundel weer een onderkomen hebben, zegt voorzitter Diane Martens na overleg met de gemeente. Het nieuwe bestuur verwacht dat het voor de helft minder kan van de aanvankelijk geraamde 425.000 euro. ,,Wel krijgen we vier banen én verlichting’’, zegt Martens over een nieuw tennispark tegenover het zwembad in Rucphen. ,,Geen probleem, als we maar binnen het budget blijven.’’