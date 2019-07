Criteriums als afterparty van de Tour

‘De A58 door je stad is een vloek én een zegen, maar het wordt steeds minder een vloek’

10:41 ROOSENDAAL - Tuurlijk, als wethouder Cees Lok van de gemeente Roosendaal het voor het zeggen had, was de snelweg A58 al lang om ‘zijn’ stad heen gelegd. Maar de realiteit is volgens hem dat er sowieso de komende vijftien jaar niks zal veranderen. ,,En in de vijftien jaar daarna waarschijnlijk ook niet.’’