Crisis in Roosendaalse politiek bezworen, maar verhoudingen blijven op scherp staan

Roosendaal­se drugsver­dach­te: ‘Verblijf in cel was een zegen, want ik ben afgekickt’

19 november ROOSENDAAL/BREDA - Volgens justitie was er sprake van een opgerold drugslab in zijn huis en was hij een echte dealer. Maar tijdens de rechtszaak ontstaat toch een wat genuanceerder beeld van de 32-jarige Roosendaler. De verdachte maakt uiterst welbespraakt duidelijk dat hij door liefdesverdriet verslaafd en aan lager wal raakte, maar nóóit meer in de fout te willen gaan.