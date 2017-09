Creatieve sessies voor Roosendaalse Stadsoevers

Dat is een manier om creativiteit los te weken in groepen van zes tot acht personen die aan een tafel het 'spel' spelen. De ideeën worden verzameld en de leukste worden ook uitgevoerd. Wethouder Toine Theunis hoopt dat tegen de 450 Roosendalers het Stadsoeversspel spelen. Het spel wordt ook in andere gemeenten als Breda, Etten-Leur en Drimmelen gebruikt om ideeën bij inwoners los te weken.

Het gebied waarover de sessies worden gespeeld, ligt tussen De Vliet, Vlietbrug, de Passarelle en de spoorlijn, dus inclusief het voetbalstadion en het EKP-gebouw. ,,Deze oostkant was eerst een zorg, zo recht tegenover de nieuwe woonwijk. Nu Avans daar komt met een hogeschool, ontstaat er meer belangstelling voor dit gebied. Ik snap dat Roosendalers zullen denken dat dit geen pareltje wordt, maar ik denk van wel. Om zo ver te komen, moeten we zaken in beweging brengen'', zegt Theunis. In het gebied is al een aantal locaties ingevuld, zoals Innovitapark, de graffitiloods en Sfeerstrand. Plannen om in het gebied te wonen, sluit Theunis niet uit. ,,Zoals is momenteel eigenlijk niets uitsluit. Het kan zijn dat er voor een gebouw een beter idee komt, dan het huidige gebruik. Dan moeten we daarnaar kijken en mogelijk met functies schuiven.

Sceptisch