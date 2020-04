Creatief met Kunst voor thuiszittende leerlingen van de NG Mavo

Man in Et­ten-Leur aangehou­den na achtervol­ging, in auto lag 12 kilo hennep

12:26 ETTEN-LEUR - Een 21-jarige man uit Roosendaal is in de nacht van zondag op maandag opgepakt op de Vosdonk in Etten-Leur na een achtervolging. Hij negeerde een stopteken en ramde daarna met zijn auto een hek. In de auto lag 12 kilo aan henneptoppen.