Covid-19 vertraagt zitting Biomineralen bij Raad van State

,,In zaken waar er spoed is of waar dat mogelijk is, vinden zittingen plaats met telehoren. Maar ik zie dat bij deze zaak veel partijen zijn betrokken, dus dan zal dat lastig worden", zegt mr. Emmy de Jager, persvoorlichter van de Raad van State. Betrokken partijen in Roosendaal moeten rekening houden met een vertraging van vier tot zes maanden.