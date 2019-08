Coverband Legends sluit Roosendaalse reeks Palm Parkies af: ‘Volgend jaar hopelijk weer’

Het begint bijna donker te worden wanneer Legends enthousiast op het podium springt. De zanger roept het publiek om dichterbij te komen, braaf lopen tientallen mensen richting het podium. Moeiteloos gaat de band van liedje naar liedje. Finesse, 24K Magic en Locked Out of Heaven van Bruno Mars, zonder ook maar een seconde pauze volgen de liedjes elkaar in rap tempo op. Vooral wanneer ze Thriller van Michael Jackson spelen, beginnen de heupen met wiegen. Een paar nummers verder staat het publiek te springen en te dansen op de gecoverde hits van Legends.

Hoewel die variatie in muziekstijlen veel mensen lijkt aan te spreken, noemt Etten-Leurenaar John Vermeulen het toch een beetje ‘rommelig’. ,,Het is allemaal stukjes iedere keer, ze maken geen nummer af. Maar goed, ieder z’n ding, toch? Verder is vanavond goed hoor, het is een gezellige boel. Ik kom nou vier jaar naar de Roosendaalse Palm Parkies, vroeger ging ik ook naar die van Breda. Maar daar is het toch iets te druk geworden. Hier heb je meer overzicht, dat vind ik wel fijn.”

Quote Hier heb je meer overzicht dan in Breda, dat vind ik wel fijn John Vermeulen uit Etten-Leur

Minder

Op de vraag hoe organisator Bas Witlox tegen de zomerconcerten op het Vrouwenhof kijkt, reageert hij positief. “Al hebben we ook een aantal avonden gehad waar het meer wat minder was. Dat is natuurlijk wel wat jammer. Voor vanavond (woensdag, red.) waren de weersvoorspellingen ook niet al te best, dat is denk ik ook de reden waarom er wat minder mensen zijn.”