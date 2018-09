Corry Konings denkt met een lach terug aan optredens met Koos Alberts: 'We verliezen een vriend'

BERKEL-ENSCHOT - Het overlijden van volkszanger Koos Alberts (71) heeft zijn maatje Corry Konings flink geraakt. De twee maakten de afgelopen decennia een aantal grote hits en traden regelmatig samen op. De laatste keer is al een paar jaar geleden, maar Konings dacht er in de afgelopen dagen vaak aan. ,,Nederland en België zijn een hele grote vriend kwijt. En wij ook.''

Alberts hoorde in de zomer dat hij leed aan blaaskanker. De laatste weken ging het erg slecht. Vrijdagmiddag bracht zijn vrouw het bericht naar buiten dat de Amsterdamse zanger de strijd tegen de kanker had verloren.

Konings nam de laatste maanden bewust wat afstand. ,,Ik ben niet iemand die er dan per se moet zijn. Ik trek me dan liever een beetje terug. In april hebben we elkaar nog gezien.'' Alberts trad toen op met zijn band, waardoor een gezamenlijk optreden er niet in zat.

Altijd blij

De laatste keer dat het iconische duo samen optrad was in België, een paar jaar geleden, zo weet de Berkel-Enschotse zich te herinneren. ,,We zongen 'Ik wil altijd bij jou zijn' en het was zo leuk. We waren altijd blij als we zongen. Dat kon je bij hem ook goed zien. We hadden ook zó'n grote hits samen.''

De twee liepen de deur niet bij elkaar plat. ,,Maar we vonden het altijd fijn als we elkaar zagen.''

Hoop

Het overlijden van Alberts hoorde de in Sint-Willebrord opgegroeide Konings vrijdag via Twan Huys, die belde om haar uit te nodigen voor zijn tv-programma. ,,Gossiemijne, dacht ik. Je weet natuurlijk dat hij ziek is, maar je schrikt toch als je het hoort. Ik had toch nog hoop dat het goed zou komen.''