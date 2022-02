Corrie van Leerzem (27) is FVD-lijsttrekker: ‘Of Forum welkom is in Roosendaal? Laat de kiezer dat maar bepalen’

Van Leerzem (27) rondde een paar jaar geleden haar opleiding Veehouderij af aan de HAS in Den Bosch en werkt in het dagelijks leven als specialist op een varkenshouderij in Waalwijk. De afgelopen jaren timmerde ze aan de weg als voorzitter van de belangengroep Trotse Jonge Boeren en werd ze in 2020 tweede bij de verkiezing Miss Beauty of Noord-Brabant.