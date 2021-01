‘Coronavrije’ bietencampagne Cosun eindigt deze dinsdagochtend

DINTELOORD/STAMPERSGAT - De eerste bietencampagne onder de nieuwe naam Cosun Beet Company is over het algemeen goed verlopen. De suikeropbrengst was laag, een storing zorgde voor een iets langere campagne, maar de winst was het coronavirus het fabriekspersoneel ongemoeid liet.

Dinsdagochtend rond elf uur verdwijnt de allerlaatste biet in de snijmolens. Dan zijn er op CBC De Dinteloord 3,3 miljoen ton aan suikerbieten verwerkt. In de fabriek in het Groningse Vierverlaten is ongeveer dezelfde hoeveelheid bieten aangevoerd. Daar werden de laatste bieten afgelopen vrijdag ontvangen.

We breken met de traditie om met plantmanager Luc Kroes de voorbije campagne vanuit de fabriek te evalueren. Kroes werkt van huis uit, zoals veel van zijn collega's. ,,De bezettingsgraad is dit seizoen met de helft terug gedraaid. Uiteraard zijn de mensen in de laboratoria en de operators wel fysiek op Cosun Beet Company aanwezig.‘’

Groot compliment

Als prominent voedselproducent houdt het bedrijf er van oudsher al strenge regels op na. Zo geldt al enkele jaren op het hele fabrieksterrein een rookverbod. ,,Dit jaar waren we natuurlijk zeer alert om het coronavirus buiten de poort te houden. Dat is gelukt‘’, zegt Kroes, die een groot compliment maakt aan zijn medewerkers. ,,Natuurlijk kan het virus overal opduiken, maar onze mensen hebben de huisregels strikt nageleefd, zodat we geen enkele uitval hadden.‘’

Stagnatie was er in november wel door een kapotte lager in één van de diffusietorens. Tien dagen was de technische dienst in de weer om de vier ton wegende lager te vervangen. Een periode waarin de fabriek nog op tweederde van de capaciteit draaide. Kroes: ,,Dat had ook gevolgen voor de afname van de bieten en de duur van de campagne. Uiteindelijk zijn we drie dagen langer bezig dan tevoren was verwacht.‘’

Het suikergehalte viel met 13,2 ton per hectare tegen. Vorig jaar lag dat nog op 13,7 ton en het vijfjaarsgemiddelde is zelfs 14,2 ton per hectare. Het droge voorjaar van 2020 wordt als oorzaak aangewezen voor de lagere opbrengst. ,,De bieten kregen toen te weinig kans om te groeien.‘’