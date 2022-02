‘Coronakonijn’ wordt op de gekste plekken gedumpt, bij de supermarkt of in het bos

Komt er straks drinkwater uit Kruisland? ‘We verwachten een goede kwaliteit hier’

KRUISLAND - Een boorstelling midden in de polder bij Kruisland, dat roept vragen op. Al helemaal in een tijd waarin de prijzen van olie en gas dagelijks in het nieuws zijn. Maar ook water wordt schaars in West-Brabant.

11 februari