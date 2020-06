Coronacrisis of niet, deze bruidsparen trouwen wél: jawoord op 6-6, feesten op 10-10

Gratis voedzaam ontbijt voor 50 kinderen uit Roosendaal

11:49 ROOSENDAAL - Het is al enkele jaren een van de speerpunten van Selda Bozkurt in de Roosendaalse gemeenteraad: een gratis ontbijt voor kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen. Haar wens is ingewilligd. Het komende jaar krijgen 50 Roosendaalse kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een voedzaam ontbijt aangeboden. Selda Bozkurt is er heel blij mee.